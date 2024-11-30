Της Έλενας Γαλάρη

Την επιστροφή στα καθήκοντά τους ζητούν 30 έκπτωτοι δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι έχασαν τις θέσεις τους επειδή είχαν οφειλές άνω των 300 ευρώ σε Δήμους και ΔΕΚΟ.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα συζητηθούν οι πρώτες 19 προσφυγές, ενώ οι υπόλοιπες στις αρχές του νέου χρόνου με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν ως παράνομες και αντισυνταγματικές οι αποφάσεις του γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κάποιοι οφείλουν οριακά πάνω από τα 300 ευρώ που ορίζει ο νόμος για το ασυμβίβαστο, ενώ κάποιοι άλλοι πολύ περισσότερα, ακόμη και 10 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4804 /2021 για το ασυμβίβαστο λόγω οφειλών:

Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όποιοι, από οποιαδήποτε αιτία, είναι οφειλέτες του οικείου Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.