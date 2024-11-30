Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Bora βρίσκεται η χώρα. Στις 6.00 το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη μήνυμα του 112 και στην Αττική καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από αργά το βράδυ έως τις τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λήμνος

Να εκκενώσουν τον οικισμό του Κοντιά καλούνται οι κάτοικοι της Λήμνου με μήνυμα του 112 λόγω υπερχείλισης του φράγματος και καλούνται να μετακινηθούν προς Μύρινα.

Νωρίτερα, νεκρός εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 57χρονος άνδρας που αναζητούταν από την οικογένειά του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την εκδήλωση της κακοκαιρίας το πρωί του Σαββάτου.

Ο άνδρας εγκατέλειψε το όχημά του όταν εγκλωβίστηκε από τα νερό σε χείμαρρο που πλημμύρισε. Ο άτυχος κτηνοτρόφος, στην προσπάθειά του να συνδέσει στο τρακτέρ του το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το ξεκολλήσει από τις λάσπες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Ρόδος

Πολλά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης της Ρόδου αλλά και στα χωριά λόγω της βροχόπτωσης που σημειώνεται από τις 11 περίπου το πρωί. Στις 17.35 το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε οι κάτοικοι να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους.

«Φωτιά» έχει πάρει το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσωπικό και οχήματα της οποίας έχουν κληθεί να απεγκλωβίσουν δυο οδηγούς από τα οχήματά τους στις περιοχές των Ασγούρου και Φιλερήμου, ενώ αρκετά τηλεφωνήματα γίνονται από συμπολίτες μας, καλώντας σε βοήθεια για άντληση υδάτων.

Αρκετοί δρόμοι στην πόλη έχουν πλημμυρήσει, ενώ σε ποτάμι έχει μετατραπεί και ο δρόμος της Ιξιάς, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και τα αυτοκίνητα να βρίσκονται ακινητοποιημένα στο ρεύμα από Ιαλυσό προς Ρόδο.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει παρόμοια προβλήματα και σε χωριά της Ρόδου, κυρίως της δυτικής πλευράς, όπου και εκεί ορισμένοι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Βόλος

Η έντονη βροχόπτωση που πέφτει στον Βόλο το απόγευμα του Σαββάτου δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το thenewspaper από νωρίς το απόγευμα ο κεντρικός διάδρομος της Παθολογικής κλινικής στον 7ο όροφο του “Αχιλλοπουλείου” έχει γεμίσει με νερά από την καταιγίδα. Το προσωπικό της βάρδιας συγκεντρώνει τις ποσότητες νερού που περνούν από το ταβάνι σε κουβάδες, προκειμένου να μην πλημμυρίσει το εσωτερικό της κλινικής.

Ίδια περίπου εικόνα και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του τοπικού νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τα προβλήματα λόγω βροχόπτωσης δεν εμφανίζονται πρώτη φορά στο Νοσοκομείο. Και σε προηγούμενες έντονες καταιγίδες, κλινικές και εγκαταστάσεις του “Αχιλλοπουλείου” έχουν υποστεί ζημιές λόγω πλημμύρας.

Μακεδονία και Θεσσαλία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, με την Πολιτική Προστασία μέσω του 112 να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Προειδοποίηση για πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις ανέμους στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας από σήμερα πρώτες βραδινές ώρες 30/11 έως αύριο το απόγευμα 01/12. Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών» αναγράφεται στο μήνυμα.

Πλήττεται σφοδρά από την κακοκαιρία η Λήμνος, με έναν κτηνοτρόφο να αγνοείται.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 29/11/2024 1200 τοπική ώρα με α.α 4, εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία Bora που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο το οποίο κινείται αργά ανατολικά, προκαλεί κακοκαιρία στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τη Δευτέρα (02-12-2024). Παράλληλα θα επικρατούν πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, ενώ στη δυτική Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της υπόλοιπης Μακεδονίας θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (2-12-24).

Επισημαίνεται πως στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας) τα φαινόμενα από σήμερα Σάββατο (30-11-24) το απόγευμα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24) θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

β. Στη Θεσσαλία από σήμερα Σάββατο (30-11-24) νωρίς το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας (2-12-24). Επισημαίνεται ότι από αργά το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως το βράδυ της Κυριακής (1-12-24) τα φαινόμενα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα έντονα.

γ. Στο Ιόνιο (εκτός της περιοχής Κέρκυρας - Παξών), την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά διαστήματα μέχρι σήμερα Σάββατο (30-11-24) το βράδυ, ενώ στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο έως αργά τη νύχτα του Σαββάτου (30-11-24) προς Κυριακή (1-12-24).

δ. Στις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από σήμερα Σάββατο (30-11-24) νωρίς το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας (2-12-24).

ε. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από σήμερα Σάββατο (30-11-24) νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Κυριακής (1-12-24). Σημειώνεται ότι στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

στ. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1-12-24).

2. Επισημαίνεται πως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 10 μποφόρ) από σήμερα Σάββατο (30-11-24) το απόγευμα έως και αργά το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24).

3. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από σήμερα Σάββατο (30-11-24) το απόγευμα έως αργά το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24) στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά δελτία καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.g

