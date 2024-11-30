Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Δεν προκύπτουν οι πράξεις που αποδίδονται στον 26χρονο»

Οι πράξεις που αποδίδονται στον 26χρονο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, "δεν προκύπτουν από την δικογραφία" αναφέρει σε δήλωση του ο συνήγορος του κατηγορούμενου Αλέξανδρος Κανελλόπουλος.

Στην δήλωση του ο κ. Κανελλόπουλος αναφέρει:

"Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση του εντολέα μου ελήφθη με μοναδικό στοιχείο την ανεύρεση τμήματος δακτυλικού αποτυπώματος σε κινητό αντικείμενο καθημερινής χρήσης (σακούλα). Ο εντολέας μου εξ αρχής αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις.

Η στέρηση της ελευθερίας του κατηγορούμενου θα έπρεπε να αποτελεί το έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού και να εξαρτάται από τις ενδείξεις ενοχής και από τα στοιχεία της προσωπικότητας του κατηγορουμένου και όχι από την βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων (ένταξη σε οργάνωση κλπ.) οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτουν από την δικογραφία".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

