Να εκκενώσουν τον οικισμό του Κοντιά καλούνται οι κάτοικοι της Λήμνου με μήνυμα του 112 λόγω υπερχείλισης του φράγματος και καλούνται να μετακινηθούν προς Μύρινα.

Νωρίτερα, νεκρός εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 57χρονος άνδρας που αναζητούταν από την οικογένειά του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την εκδήλωση της κακοκαιρίας το πρωί του Σαββάτου.

Ο άνδρας εγκατέλειψε το όχημά του όταν εγκλωβίστηκε από τα νερό σε χείμαρρο που πλημμύρισε. Ο άτυχος κτηνοτρόφος, στην προσπάθειά του να συνδέσει στο τρακτέρ του το αυτοκίνητό του, προκειμένου να το ξεκολλήσει από τις λάσπες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

