Εύβοια: Εντοπισμός νεκρού άνδρα σε παραλία στην Κάρυστο

Σε συναγερμό βρίσκεται το λιμεναρχείο της Καρύστου μετά από την ενημέρωση για εντοπισμό πτώματος στην παραλία της Καρύστου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η θάλασσα ξέβρασε σορό που έχει εντοπιστεί στην παραλία Γαλλίδα στην Κάρυστο και ανήκει σε άνδρα 60 με 70 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμεναρχείου Καρύστου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

