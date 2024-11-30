Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στην Εύβοια: Εντοπισμός νεκρού άνδρα σε παραλία στην Κάρυστο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμεναρχείου Καρύστου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Εύβοια: Εντοπισμός νεκρού άνδρα σε παραλία στην Κάρυστο

Σε συναγερμό βρίσκεται το λιμεναρχείο της Καρύστου μετά από την ενημέρωση για εντοπισμό πτώματος στην παραλία της Καρύστου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η θάλασσα ξέβρασε σορό που έχει εντοπιστεί στην παραλία Γαλλίδα στην Κάρυστο και ανήκει σε άνδρα 60 με 70 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμεναρχείου Καρύστου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύβοια παραλία Κάρυστος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark