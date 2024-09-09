Κακοκαιρία Atena: Μήνυμα 112 και στον Βόλο

Το 112 ήχησε απόψε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Βόλου και πολλών περιοχών της Μαγνησίας λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας "Αtena", που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα πλήξει την ανατολική Θεσσαλία.

Το προειδοποιητικό μήνυμα 112 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ήχησε στις 8 ακριβώς απόψε και ενημερώνει τους κατοίκους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες ώρες της Τρίτης 10/9/2024 και καλεί τον πληθυσμό να περιορίσει τις μετακινήσεις του και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: skai.gr

