Προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου εστάλη στις 6 το απόγευμα, ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας Atena.
Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και το μεσημέρι της Τρίτης (10/9).
Πηγή: skai.gr
