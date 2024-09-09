Λογαριασμός
Κακοκαιρία Atena: Προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου

Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και το μεσημέρι της Τρίτης (10/9)

Κακοκαιρία

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου εστάλη στις 6 το απόγευμα, ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας Atena.

Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και το μεσημέρι της Τρίτης (10/9).

112

