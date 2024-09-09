Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κηφισιάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 36χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 35 ετών και χρηματική ποινή 35.000 ευρώ, αλλά και ένταλμα σύλληψης για παράνομη προώθηση υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος τον Ιούλιο του 2023 είχε μισθώσει όχημα το οποίο παραχώρησε σε αλλοδαπό ο οποίος μετέβη στα ελληνοτουρκικά σύνορα και παρέλαβε υπηκόους τρίτων χωρών προκειμένου να τους μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας έναντι αμοιβής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

