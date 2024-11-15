Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας «ALEXANDROS». Όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, νωρίτερα συνεδρίασε η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τους «ενημέρωσαν ότι από σήμερα Παρασκευή και ως αργά το βράδυ του Σαββάτου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι από πλευράς επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων, «στο κόκκινο» θα είναι η Θεσσαλία, οι Βόρειες Σποράδες, η Εύβοια και η Φθιώτιδα, όπου από σήμερα αργά το βράδυ και ως αύριο το μεσημέρι είναι πιθανό να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω των θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων. «Εφιστούμε την προσοχή των κατοίκων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και εφόσον χρειαστεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών», πρόσθεσε.

Η διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιείται υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού:

«Νωρίτερα συγκαλέσαμε την επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στην οποία οι επιστήμονες μας ενημέρωσαν ότι από σήμερα Παρασκευή και ως αργά το βράδυ του Σαββάτου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από πλευράς επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων, "στο κόκκινο" θα είναι η Θεσσαλία, οι Βόρειες Σποράδες, η Εύβοια και η Φθιώτιδα, όπου από σήμερα αργά το βράδυ και ως αύριο το μεσημέρι είναι πιθανό να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω των θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων.

Πέρα από τα παραπάνω, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, θα εκδηλωθούν αύριο Σάββατο στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα), καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα καιρικά φαινόμενα συμπεριλαμβάνεται και η Αττική, όπου από σήμερα αργά το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Για τις παραπάνω περιοχές, και ακόμα περισσότερο σε αυτές που θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, εφιστούμε την προσοχή των κατοίκων οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και εφόσον χρειαστεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών».

Πηγή: skai.gr

