Κλειστά τα ΚΕΠ όλης της χώρας αύριο και το επόμενο Σάββατο

Δεν θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων όλης της χώρας, αύριο Σάββατο 16 Νοεμβρίου και το επόμενο Σάββατο 23 Νοεμβρίου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος.

Η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε διακριτές χρονικές φάσεις στη διάρκεια των δύο ημερών σε συνεργασία με τις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

