Η Αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας 41χρονου , η σορός του οποίου είχε βρεθεί τις πρωινές ώρες της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου 2024, στην εξωτερική σκάλα σταθμού ΗΣΑΠ στον Άγιο Ελευθέριο, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φερόμενος ως δράστης είναι 35χρονος, ο οποίος εντοπίσθηκε και προσήχθη χθες το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου και συνελήφθη.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης προηγήθηκε δακτυλοσκοπική διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του θύματος, τα οποία, στο αρχικό στάδιο των ερευνών ήταν άγνωστα, ενώ από την κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση προανακριτικών στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του 35χρονου στην ανθρωποκτονία.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το σακίδιο πλάτης, τα ρούχα και τα παπούτσια που φορούσε ο κατηγορούμενος κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

