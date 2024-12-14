Συνελήφθησαν το βράδυ στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 75,2 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, πιστόλι ρέπλικα, μεταλλικά σφαιρίδια, 164 φαρμακευτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, 2 αμπούλες προωθητικού αερίου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

