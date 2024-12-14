Μέσα Δεκεμβρίου και λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Ελλάδα υποδέχεται τον... χειμώνα. Και όταν αναφερόμαστε σε χειμώνα, μην φανταστεί κανείς... μέτρα χιονιού και... έλκηθρα να τα σέρνουν τάρανδοι ή χάσκεϊ. Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες, είναι ότι η θερμοκρασία στη χώρα μας θα πέσει και θα εκδηλωθούν καταιγίδες σχεδόν σε όλη την επικράτεια, σε ορισμένες δε περιοχές, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα.

Με άλλα λόγια, ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό για... Ελλάδα. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να σημειώσουμε τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τις επόμενες ώρες προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, που γρήγορα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα, ενώ στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Αύριο Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο τμήμα της χώρας, ενώ καταιγίδες κατά τόπους έντονες θα επηρεάσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και αργότερα πιθανόν τα Δωδεκάνησα.

Στον παρακάτω Χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής από το Σάββατο 14/12 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 15/12/2024:

Πηγή: skai.gr

