Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα πολεοδόμων που με επίκεντρο τη Χαλκιδική ενέκριναν έναντι αμοιβής παράνομες ενέργειες και κατασκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χατζηκόρτσου, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έφτασαν ακόμη 9 συλληφθέντες στα Δικαστήρια Πολυγύρου, προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια.

Μέχρι στιγμής, οι έξι εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για την πρόεδρο του αρχιτεκτονικού συμβουλίου, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες, ένα μέλος του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου, έναν υπάλληλο της Πολεοδομίας, την κόρη ενός ακόμη μέλους αυτής, μία λογίστρια και ένας ακόμα που αφέθηκε με εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο προϊστάμενος της μίας εκ των δύο πολεοδομιών έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ακόμη 3 μένουν να απολογηθούν στην ανακρίτρια, με τους δικηγόρους τους να δηλώνουν πως οι πελάτες τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί. Οι κατηγορίες τους αφορούν τη συνέργεια και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και τη συνέργεια σε δωροληψία.

