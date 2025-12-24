Σε ρυθμούς... βροχερούς και όχι ξέφρενου γλεντιού κινείται φέτος η Θεσσαλονίκη, καθώς ο καιρός χάλασε τα σχέδια κατοίκων και επισκεπτών για την καθιερωμένη βόλτα της Παραμονής των Χριστουγέννων.

Η εικόνα στο κέντρο της πόλης απέχει πολύ από τον συνήθη εορταστικό «πυρετό», με τους περισσότερους να προτιμούν τη θαλπωρή των σπιτιών τους, όπως μεταδίδει το Orange Press.

Αν και οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι, όπως η Τσιμισκή και η Μητροπόλεως, έχουν κίνηση, αυτή είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, με τους καταναλωτές να προσπαθούν να ψωνίσουν οχυρωμένοι πίσω από ομπρέλες και αδιάβροχα.

Η μεγαλύτερη αντίθεση, ωστόσο, καταγράφεται στα στέκια της διασκέδασης. Σημείο αναφοράς τέτοια μέρα ήταν πάντα η οδός Βασιλέως Ηρακλείου και τα Λαδάδικα, που «βούλιαζαν» από κόσμο.

Φέτος, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με τα μαγαζιά να είναι μισοάδεια και τους λίγους τολμηρούς να συνωστίζονται κάτω από τα υπόστεγα για να προστατευτούν από το νερό.

