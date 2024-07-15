Σε γυναίκα ανήκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πτώμα που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, το απόγευμα της Κυριακής, σε σπίτι στο Ηράκλειο.

Από την έρευνα της Αστυνομίας και του ιατροδικαστή, προκύπτει ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών, κατά πληροφορίες Ρουμάνα.

Η σορός σύμφωνα με το Cretalive, εντοπίστηκε σε σπίτι στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου, σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε βαθμό μάλιστα που δεν μπορούσε να αναγνωριστεί αν ανήκε σε άντρα ή γυναίκα, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι επειδή ακριβώς οι συνθήκες είναι τέτοιες, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα ως προς το θάνατο της γυναίκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι όπου εντοπίστηκε η σορός βρέθηκε κλειστό εσωτερικά, με κλειδωμένα παράθυρα και πόρτες και δεν βρέθηκαν σημάδια παραβίασης.

Οι αρχές προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής και αυτό που λένε επισήμως είναι ότι ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, εν αναμονή βεβαίως και του πορίσματος του ιατροδικαστή, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται τη Δευτέρα.

