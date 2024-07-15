Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 15 Ιουλίου 1974 - Συμπληρώνονται 50 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο

Στόχος η ανατροπή του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ήταν γεγονός

Σαν σήμερα

  • 892 ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σαν σήμερα

Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.

  • 1913 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ

Σαν σήμερα

Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο
Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις.

  • 1965 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΠΥΡΑΣ

Σαν σήμερα

Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864.

  • 1974 ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σαν σήμερα

Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του προέδρου Μακαρίου. Ο Aρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Xούντα διορίζει νέο «πρόεδρο», τον Νίκο Σαμψών.

  • 2006 TWITTER

Σαν σήμερα

Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. 

