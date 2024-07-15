892 ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.

1913 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ

Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο

Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις.

1965 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΠΥΡΑΣ

Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864.

1974 ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του προέδρου Μακαρίου. Ο Aρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Xούντα διορίζει νέο «πρόεδρο», τον Νίκο Σαμψών.

2006 TWITTER

Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

