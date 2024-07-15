-
892 ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.
-
1913 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ
Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο
Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
-
1965 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΠΥΡΑΣ
Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864.
-
1974 ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του προέδρου Μακαρίου. Ο Aρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Xούντα διορίζει νέο «πρόεδρο», τον Νίκο Σαμψών.
-
2006 TWITTER
Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.