Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας αναμένεται να βρεθούν σήμερα δικηγόροι που εκπροσωπούν οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Πλακιά στα κοινωνικά δίκτυα.

Μάλιστα όπως ανέφερε ο κ. Πλακιάς, πατέρας και θείος τριών κοριτσιών που «έχασαν» τη ζωή του στα Τέμπη, οι δικηγόροι θα καταθέσουν και ένα υπόμνημα προς τις δικαστικές αρχές με τα εξής ερωτήματα:

Ποιος εισαγγελέας έδωσε εντολή και επόπτευε την επιχείρηση μεταφοράς των υλικών από τον τόπο του εγκλήματος αλλοιώνοντας τις συνθήκες του εγκλήματος ; Υπήρξε αδήλωτη μεταφορά χημικών ουσιών που παίξανε ρόλο στην έκρηξη και στην πυρκαγιά ; Ποια η εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας και των αρμοδίων υπηρεσιών στην επιχείρηση ξεμπαζωματος και μπαζωματος; Κρατήθηκαν πρακτικά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης , διότι επι ένα τριήμερο μεταφέρονταν υλικά στην θέση ΚΟΥΛΟΥΡΙ και στην θέση ΠΗΓΑΔΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ; Τι εντολές έλαβαν οι επικεφαλής του τριχοτομημενου ΟΣΕ, από την πολιτική ηγεσία;



Να σημειωθεί πως σχετικά με το «μπάζωμα» έχει πραγματοποιηθεί έρευνα από Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών μετά από σχετική εντολή Εισαγγελέως Εφετών η οποία διέταξε να βρεθούν ποια συγκεκριμένα πρόσωπα παρευρίσκονταν τις πρώτες ημέρες και μέχρι και την επίστρωση του χώρου με πίσσα και χαλίκια στον τόπο του δυστυχήματος, και ποιος ή ποια πρόσωπα έδωσαν εντολή απομάκρυνσης των χρωμάτων και των λοιπών υλικών που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ιδιόκτητο οικόπεδο χωρίς να τεθεί το υλικό αυτό στη διάθεση των δικαστικών αρχών.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Lasissanet η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και τα συμπεράσματα της αναμένεται να παραδοθούν στην Εισαγγελέα άμεσα.



Την ίδια στιγμή ο εφέτης ανακριτής που διερευνά την υπόθεση περιμένει τα αποτελέσματα δύο κρίσιμων ερευνών σχετικά με τη φωτιά και το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Συγκεκριμένα εκκρεμεί η παράδοση του πορίσματος του χημικού μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την φωτιά αλλά και τα αποτελέσματα της προσπάθειας ανάκτησης του βιντεοληπτικού υλικού από τους σκληρούς δίσκους των καμερών που ήταν τοποθετημένες στους σταθμούς απ’ όπου διήλθε η εμπορική. Να σημειωθεί πως η ανάλυση για το βιντεοληπτικό υλικό πραγματοποιείται σε ειδικό εργαστήριο στην Αγγλία.

Τέλος, θυμίζουμε πως εκκρεμεί από τον Εισαγγελέα η άσκηση ποινικής δίωξης σε στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων μετά την έρευνα του εφέτη ανακριτή που κατέληξε σε ποινικές ευθύνες στελεχών της Αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.