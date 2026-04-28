Συνολικά 3.000 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένο, στο σπίτι του οποίου εισέβαλαν, δύο αλλοδαπές που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, Δευτέρα 27 Απριλίου, σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος.
Πρόκειται για μία 17χρονη και μία 30χρονη, οι οποίες κατηγορούνται για κλοπή, ενώ συνελήφθη και μία 50χρονη αλλοδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο γυναίκες, το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου εισήλθαν στην οικία ημεδαπού, 91 ετών, στην ίδια περιοχή και αφαίρεσαν το ποσό των 3.000 ευρώ.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.
