Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η καραμπίνα του 89χρονου που σκόρπισε τρόμο σε Κεραμεικό και Λουκάρεως - Πήγε με ταξί από το ένα σημείο στο άλλο

Μετά το επεισόδιο στον ΕΦΚΑ, ο δράστης μετέβη με ταξί στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ κατά άλλων 4 ατόμων, τους οποίους τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά.

89χρονος

Του Μάκη Συνοδινού

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το skai.gr την καραμπίνα, με την οποία ο 89χρονος έσπειρε τον πανικό το πρωί στην Αθήνα, καθώς πυροβόλησε συνολικά 5 άτομα -ευτυχώς ελαφρά- στον ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί, όταν ο ηλικιωμένος μπήκε ανενόχλητος στο κτίριο, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Κεραμεικού, ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τού έκαναν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

89χρονος

Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή και με ταξί μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ κατά άλλων 4 ατόμων, τραυματίζοντάς τους ευτυχώς ελαφρά.

Κατόπιν πέταξε την καραμπίνα και τράπηκε σε φυγή. Μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηλικιωμένος Αθήνα πυροβολισμοί τραυματίες ΕΦΚΑ
1 0 Bookmark