Του Μάκη Συνοδινού

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το skai.gr την καραμπίνα, με την οποία ο 89χρονος έσπειρε τον πανικό το πρωί στην Αθήνα, καθώς πυροβόλησε συνολικά 5 άτομα -ευτυχώς ελαφρά- στον ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί, όταν ο ηλικιωμένος μπήκε ανενόχλητος στο κτίριο, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Κεραμεικού, ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τού έκαναν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή και με ταξί μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ κατά άλλων 4 ατόμων, τραυματίζοντάς τους ευτυχώς ελαφρά.

Κατόπιν πέταξε την καραμπίνα και τράπηκε σε φυγή. Μέχρι αυτή την ώρα αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

