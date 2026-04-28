Επικοινωνία είχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Μίλησα, πριν από λίγο, με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας».

Πηγή: skai.gr

