Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ανώπολης Ηρακλείου από την αποτρόπαια δολοφονία που συντελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν 33χρονος Γάλλος έστησε καρτέρι και οδηγώντας με ταχύτητα αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Κατά την προανάκριση ο 33χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία ομολόγησε στις αρχές πως χτύπησε και σκότωσε την 36χρονη Ράνια.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου υποστήριξε ότι ο 33χρονος δε γνωριζόταν με την 36χρονη.

Υποστήριξε επίσης, ότι ο 33χρονος έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές κυρίως για ενδοοικογενειακή βία και είχε συλληφθεί. Μάλιστα, στη σύντροφό του, έχει δοθεί και panic button.

Η κυρία Δημογλίδου υποστήριξε ακόμη πως έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που είχε έρθει κάποια στιγμή στην αστυνομία από τη σύντροφό του, ο 33χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο για να εξετασθεί αλλά δεν προέκυψε απόφαση για να εγκλειστεί σε κάποια ψυχιατρική κλινική.

Τον έπιασαν στο σούπερ μάρκετ

Αμέσως μετά το περιστατικό ο 33χρονος άνέβηκε στο καπό και άρχισε να βρίζει την 36χρονη ενώ στη συνέχεια έφυγε από το σημείο του εγκλήματος. Μόλις οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν τι είχε γίνει και ότι ο 33χρονος έφυγε άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα μάλιστα με το cretalive.gr, ο 33χρονος γρονθοκόπησε άσχημα ακόμα και ντόπιο που επιχείρησε να τον σταματήσει όταν είδε την 36χρονη να κείτεται νεκρή στο δρόμο.

Ο δράστης άρχισε να τρέχει και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον κεντρικό δρόμο του Κοκκίνη Χάνι. Περπάτησε σχεδόν 4 χιλιόμετρα μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί με επεισοδιακό τρόπο από αστυνομικό του Α.Τ. Χερσονήσου, αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Όταν ο δράστης κατάλαβε ότι τον αναζητούν κατέφυγε σε σούπερ-μάρκετ της περιοχής για να γλιτώσει. Ο αστυνομικός τον ακολούθησε και αμέσως ζήτησε από τους υπαλλήλους να κλείσουν όλες τις πόρτες. «Έχει σκοτώσει άνθρωπο» φώναξε. Όμως και πάλι ο 33χρονος κατάφερε να διαφύγει από μία μικρή βοηθητική πόρτα που διαθέτει το κατάστημα. Ο δράστης βγήκε έξω και πρόλαβε να μπει στην πίσω αυλή κατοικίας όπου και τελικά συνελήφθη από τον αστυνομικό και έναν πολίτη.

Δεν φαινόταν επικίνδυνος, λέει ο ψυχίατρος

Ο δράστης στις 12 Δεκεμβρίου, μεταφέρθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου για ψυχιατρική εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείο Ρεθύμνου με εισαγγελική παραγγελία. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη νοσηλεία του και δεν νοσηλεύτηκε.

Ο ψυχίατρος του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Αντώνης Χριστονάκης, που ήρθε σε επαφή με τον δράστη πριν το έγκλημα, μίλησε στο neakriti.gr, για την κατάσταση του άνδρα. Όπως ανέφερε, ο δράστης «δεν φαινόταν επικίνδυνος, γι’ αυτό δεν νοσηλεύτηκε».

«Ήταν απόλυτα ήρεμος. Το εμφανές παραλήρημα του δεν αφορούσε κανέναν άλλο παρά τον ίδιο και τον “ψεύτικο” πατέρα του, που αναζητούσε. Δεν ήταν καν αυτοκαταστροφικός. Οι μαρτυρίες που έχει η αστυνομία δεν μας κοινοποιούνται, ψάχνουμε σε “θολά νερά”. Δεν ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για άλλους, δε φαινόταν πουθενά κάτι τέτοιο. Του προσφέρθηκε θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και δεν τη δέχτηκε», είπε ο κ. Χριστονάκης.

«Καμία ένδειξη δεν υπήρχε για το σημερινό, αλλιώς θα τον είχαμε κρατήσει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Εγώ τον εξέτασα 6 μέρες πριν, δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβη μέσα σε αυτό το διάστημα που τον οδήγησε εκεί. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λένε σε τηλεοπτικά μέσα», συμπλήρωσε.

Σοκάρει το βίντεο από την στιγμή της παράσυρσης

Η στιγμή της δολοφονίας έχει καταγραφεί σε βίντεο - ντοκουμέντο με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Στο βίντεο φαίνεται πως ο οδηγός του οχήματος διατηρεί αρχικά απόσταση από το αυτοκίνητο της 36χρονης και λίγο πριν η γυναίκα βγει από αυτό, κάνει μερικά μέτρα όπισθεν. Όταν η 36χρονη, ανοίγει την πόρτα του οχήματός της και βγαίνει από αυτό, φαίνεται πως ξεκινά και πέφτει με σφοδρότητα πάνω της. Είναι τόσο σφοδρή η πρόσκρουση, που το σώμα της 36χρονης καταλήγει αρκετά μέτρα μακριά, ενώ το Ι.Χ. αναποδογυρίζει.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ανώπολης, με μια συγκινητική ανάρτηση του, αποχαιρετά την «δική» του Ράνια, «έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αγάπη και χαμόγελο» όπως αναφέρει, με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

«Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οργή, το χωριό μας αποχαιρετά τη Ράνια μας, ένα δικό μας παιδί που έφυγε τόσο άδικα από κοντά μας. Η ζωή της κόπηκε βίαια και άδικα, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό στις καρδιές μας.

Η Ράνια ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, αγάπη και χαμόγελο. Ήταν ένα κορίτσι που μεγάλωσε ανάμεσά μας, μοιραστήκαμε στιγμές μαζί της, και όλοι τη θυμόμαστε για τη φωτεινότητά της και την αγνή ψυχή της. Το χωριό μας θρηνεί όχι μόνο για την απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου, αλλά και για την αδικία που τη στέρησε από εμάς.

Αγαπημένη μας Ράνια, καλό σου ταξίδι. Το χωριό σου δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

