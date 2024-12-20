Λογαριασμός
Τρίωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο σήμερα

Κανονικά θα διεξαχθούν τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα - Συγκεντρώσεις των εργαζομένων έξω από τα γραφεία της Hellenic Train

Τρένο

Τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα, Παρασκευή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα και συγκέντρωση των απεργών έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train, έχουν ανακοινώσει τα σωματεία σιδηροδρομικών ΣΕΠ & ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τα σωματεία εργαζομένων θα διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό για την ελάχιστη εγγυημένη λειτουργία και την μεταφορά των επιβατών, με εξαίρεση τα δρομολόγια του κεντρικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν κανονικά προς αποφυγή ταλαιπωρίας των επιβατών.

«Τα αιτήματα μας για ασφαλή μεταφορά επιβατών και ασφάλεια στην εργασία μας, η επισκευή και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, των αποδυτηρίων και των χώρων υγιεινής καθώς και η τραγική έλλειψη προσωπικού, που καταθέσαμε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν αλλά κυριολεκτικά σέρνονται, διαμορφώνοντας άθλιες συνθήκες εργασίας», σημειώνουν στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

  • Άμεσες προσλήψεις στις ειδικότητες αιχμής
  • Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των επιβατών από παραβατικούς πολίτες
  • Άμεσες παρεμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μας
  • Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού με καινούργιες αμαξοστοιχίες για την άνετη, γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών.
