Έκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι αγρότες - Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε το «Διαγόρας»

Αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού - Εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 ΙΧ

Μυτιλήνη

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Ο αποκλεισμός στις εισόδους του επιβατικού λιμένα της πόλης συνεχίζεται από τους αγροκτηνοτρόφους του νησιού, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα stonisi.gr.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

