Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιούν αυτή την ώρα αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, συνδικάτα και φοιτητές, με αίτημα την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του Orange Press, είναι μεγάλη και έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο, όπου έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

