Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου Κρήτης επαναλειτουργεί μερικώς, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ του αερολιμενάρχη και εκπροσώπων των αγροτών που πραγματοποιούν τις κινητοποιήσεις τους στον χώρο του αεροδρομίου. Νωρίτερα, μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας για την απελευθέρωση δύο συλληφθέντων αγροτών, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας την έναρξη των διαδικασιών επαναλειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από αγρότες που δεν συμφωνούν με αυτόν τον συμβιβασμό.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δέκα πτήσεις. Λίγο μετά τις 18:00, οι αγρότες γνωστοποίησαν ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, ότι θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι τις 23:00. Μετά την ώρα αυτή προβλέπεται νέα διακοπή λειτουργίας μέχρι τις 10:00 το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και το αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Η ίδια απόφαση πάρθηκε και στα Χανιά, το οποίο επαναλειτουργεί μερικώς. Οι αφίξεις πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα επιτραπούν και μερικές αναχωρήσεις, μία ανά τρεις ώρες μέχρι τις 10:00 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.