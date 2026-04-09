Ηράκλειο: Μία σύλληψη για κατοχή εκατοντάδων κροτίδων

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν 736 κροτίδες από επιχείρηση και όχημα - Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για τη νομοθεσία περί βεγγαλικών

Κροτίδα

Στη σύλληψη μιας 44χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, ενόψει των εορτών του Πάσχα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη χρήση εκρηκτικών ειδών. 

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, έγιναν έρευνες σε επιχείρηση καθώς και σε όχημα ιδιοκτησίας της 44χρονης, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 736 κροτίδες. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ηράκλειο σύλληψη βεγγαλικά Κρήτη
