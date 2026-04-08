Ηράκλειο: Συνελήφθη ανήλικος για βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου στο Ηράκλειο, για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων και περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα στην οικία του ανηλίκου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν17 κροτίδες, ένα πιστόλι κρότου λάμψης, 2 γεμιστήρες, 2 ναυτικές φωτοβολίδες.

Επίσης, συνελήφθη 53χρονη ημεδαπή, κηδεμόνας του ανηλίκου, για παραμέληση εποπτείας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

