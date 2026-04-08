Συνολικά 1.155 έλεγχοι σε οχήματα και σε 1.264 άτομα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη της παραβατικότητας, και βεβαιώθηκαν συνολικά 319 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 316 αφορούσαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση υλοποιήθηκε από μικτά συνεργεία ελέγχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, καθώς και του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά ακινητοποιήθηκαν 65 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα για διάφορα αδικήματα. Οι κυριότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που καταγράφηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας (32 περιπτώσεις), τη μη χρήση κράνους (21), την υπέρβαση ορίων ταχύτητας (15), τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης (27), την παραβίαση προτεραιότητας (16), αντικανονικούς ελιγμούς (14), την παραβίαση φωτεινής σηματοδότησης (8) και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (4).

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις σχετικές με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ), 6 για φθαρμένα ελαστικά και 165 λοιπές παραβάσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλων αστυνομικών ελέγχων, συνελήφθησαν 6 άτομα (5 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός) για υποθέσεις που αφορούν, κατά περίπτωση, ναρκωτικά, όπλα, παραβάσεις σχετικές με ζωοκλοπή, παραεμπόριο και παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

