Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air, και της Sky Express το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΗΣΗ ΩΡΑ

ΑΘΗΝΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ OA 052 19:30 – 20:50

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A3 126 20:10 – 21:05

ΑΘΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ A3 166 20:10 – 21:25

ΑΘΗΝΑ – ΜΥΚΟΝΟΣ OA 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:15

ΑΘΗΝΑ – ΛΗΜΝΟΣ A3 266 19:50 – 20:50

ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ OA 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

ΣΑΜΟΣ – ΚΩΣ OA 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 20:50 – 21:30

ΑΘΗΝΑ – ΧΙΟΣ A3 278 20:35 – 21:25

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΒΑΛΑ A3 154 20:00 – 21:15

ΑΘΗΝΑ – ΒΟΛΟΣ OA 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:40

ΒΟΛΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ OA 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 21:00 – 21:50



Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Πηγή: skai.gr

