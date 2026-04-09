Περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συνομήλικό του κι έναν 20χρονο, οι οποίοι του αφαίρεσαν μπλούζα με διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι δυο καταγγελλόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού.

Επιπλέον συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου -εκ των φερόμενων δραστών, για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ ο 15χρονος καταγγέλλων κατέθεσε πως δέχθηκε σφαλιάρα στο πρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

