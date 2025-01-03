Ένοχος για κατασκοπεία κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος είχε εντοπιστεί στις 23 Δεκεμβρίου να φωτογραφίζει το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ ημερησίως, καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ αθωώθηκε για είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη.

Ο 31χρονος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουκρανία αλλά έχει ελληνική ταυτότητα, είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς να βγάζει φωτογραφίες τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, παρά τη σχετική απαγορευτική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.