Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εκτάκτως στην Αθήνα ο Αναστάσιος

Κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ εστάλη αεροσκάφος C-27J για την αεροδιακομιδή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας από τα Τίρανα στην Αθήνα

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διαθέσει, κατόπιν αιτήματος του  ΕΚΑΒ, αεροσκάφος C-27J για την αεροδιακομιδή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιου από τα Τίρανα στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης διπλωματικών αδειών, μέσω των αρμόδιων αρχών.

Ομάδα Ιπτάμενου υγειονομικού προσωπικού του ΕΚΑΒ πραγματοποιεί αεροδιακομιδή από τα Τίρανα Αλβανίας στην Αθήνα του αρχιεπίσκοπου Αλβανίας Αναστάσιου (95 ετών).

Θα διακομιστεί στον Ευαγγελισμό. 

