Δεκτές έγιναν οι αντιρρήσεις που υπέβαλε μέσω της συνηγόρου του ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Κυψέλη, τα ξημερώματα της 27ης Δεκεμβρίου.

Με απόφαση του διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής ο ηθοποιός θα αφεθεί ελεύθερος με προθεσμία για να αποχωρήσει από τη χώρα μόνος του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Στις αντιρρήσεις που υπέβαλε ο ηθοποιός ζήτησε να μην απελαθεί από τη χώρα γιατί θα είχε κόστος τόσο για τον ίδιο όσο και για την καριέρα του.

Επέμεινε πως ουδέποτε επιτέθηκε ή επέδειξε απείθεια προς τους αστυνομικούς. Όπως φέρεται να περιγράφει, αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ενώ υπογραμμίζει πως δεν του ανακοινώθηκαν τα δικαιώματά του κατά τη στιγμή της σύλληψης.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών, οι οποίες τον καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.

Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, κρατήθηκε εκ νέου από τις αστυνομικές αρχές στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, αφού προέκυψε το ζήτημα της παραμονής του στη χώρα.

Με τις αντιρρήσεις που υπέβαλε προκειμένου να μην απελαθεί σημειώνει πως στο διάστημα που βρίσκεται στη χώρα μας δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

