Μια πολύ λεπτή υπόθεση βιασμού, που συνοδεύτηκε από βιαιοπραγία, χειρίζεται τα τελευταία 24ωρα το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου , καθώς το καταγγελλόμενο πρόσωπο είναι λίγο πριν την ενηλικίωση των 18 ετών και συνελήφθη τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr , ο ανήλικος ο οποίος διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν με την 27χρονη, με την οποία όμως είχαν χωρίσει πριν 3 μήνες, πήγε χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Γάζι και, αφού διέρρηξε το διαμέρισμα, την περίμενε να γυρίσει.

Όταν εκείνη επέστρεψε σπίτι, έκπληκτη, τον ρώτησε τι ακριβώς κάνει εκεί. Εκείνος διακαώς της ζήτησε επανασύνδεση, κάτι που η ίδια αρνήθηκε.

Η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη: εκείνος κινήθηκε επιθετικά εναντίον της, η κοπέλα "πάγωσε", την άρπαξε από το λαιμό κι αφού τη χτύπησε, στη συνέχεια κατήγγειλε ότι τη βίασε.

Η 27χρονη, όταν κατάφερε να συνέλθει, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το βιασμό και τον ξυλοδαρμό της ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον νεαρό αλλά και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Ο ανήλικος, από την πλευρά του, αρνείται την κατηγορία κι επικαλείται την ανταλλαγή μηνυμάτων που είχε με την καταγγέλλουσα και, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.