Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ζάκυνθο

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη

UPDATE: 16:27
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

