Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2024

