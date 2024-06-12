Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
Πηγή: skai.gr
