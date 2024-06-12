«Πρέπει να πάψουν να φοβούνται οι γυναίκες. Να φοβούνται μόνο οι δράστες, οι οποίοι σε περίπτωση καταγγελίας θα συλληφθούν», τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συζητώντας με Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, που διαχειρίζονται καθημερινά δεκάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο των 5 νέων ενημερωτικών βίντεο που παρουσιάζουν τα βασικά στοιχεία και τη φιλοσοφία των δράσεων που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, από το 2019 ανέδειξαν την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ως πολιτική και επιχειρησιακή προτεραιότητα.

Με τη δημιουργία των πρώτων επιτελικών Υπηρεσιών τον Νοέμβριο του 2019, ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών και δράσεων. Από τις αρχές του 2020, οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας υπερδιπλασιάστηκαν, με τα θύματα να αναγνωρίζουν πως το κράτος έχει δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ανταπόκρισης. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδίασε και υλοποίησε την εκπαίδευση περισσοτέρων των 17.000 αστυνομικών πανελλαδικά, ενώ προτεραιοποιήθηκαν οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κατά την επικοινωνία με την Άμεση Δράση. Επιπρόσθετα εκπονήθηκε το πρώτο ειδικό επιχειρησιακό πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών.

Τα περισσότερα από 10.000 περιστατικά τον χρόνο αποτέλεσαν τον καταλύτη για την ίδρυση των πρώτων 6 επιχειρησιακών Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2021 στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, μια σημαντική επιχειρησιακή καινοτομία που οδήγησε στην περαιτέρω αύξηση των καταγγελιών.

Τον Οκτώβριο του 2022 ιδρύονται 12 νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας στην Περιφέρεια.

Τον Μάρτιο του 2023 ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, το Panic Button, προστίθεται στα μέσα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, καθιστώντας αμεσότερο και ευκολότερο τον τρόπο επικοινωνίας ενός θύματος με την Αστυνομία, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Τους πρώτους πέντε μήνες του 2024 είχαμε 7.494 περιστατικά και 4.409 συλλήψεις, αύξηση 67,45% συγκριτικά με το 2023.

Το πλαίσιο ανταπόκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύθηκε και άλλο, ώστε κανένα θύμα να μην νιώθει απροστάτευτο:

Το Panic Button επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,

Σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας υπάρχει τουλάχιστον ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος “safe house”, ο οποίος λειτουργεί ως καταφύγιο για το θύμα εξασφαλίζοντας την προστασία του,

Καταρτίστηκε δεκάλογος με βασικές ενέργειες αστυνομικής ανταπόκρισης, ο οποίος στοχεύει στην υποβοήθηση του έργου του αστυνομικού προσωπικού,

Δημιουργήθηκε οδηγός με πληροφορίες για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα των θυμάτων και τις υποχρεώσεις των αστυνομικών, που έχει δημοσιοποιηθεί, με σκοπό την ενημέρωση όλων των πολιτών,

Σχεδιάστηκε ειδική φόρμα αξιολόγησης της αστυνομικής ανταπόκρισης, που μπορεί να συμπληρώνει κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ανώνυμα,

Τον Ιούνιο του 2024 ιδρύθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 45 νέα επιχειρησιακά Γραφεία, τουλάχιστον 1 σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας. Το προσωπικό που τα στελεχώνει έχει παρακολουθήσει στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με έμφαση στην ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης.

Δείτε βίντεο με περιγραφές των αστυνομικών και ενημερωτικά βίντεο για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας:

Πηγή: skai.gr

