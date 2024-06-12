Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε από την επιχείρηση SWEETS DISTRIBUTION ROSHEN ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ότι, σε συνέχεια αυτοελέγχου, έχει προβεί σε ανάκληση σοκολάτας γάλακτος με ολόκληρα αμύγδαλα, γιατί μετά από ανάλυση βρέθηκε το αλλεργιογόνο συστατικό «αραχίδα/αράπικο φιστίκι» χωρίς αυτό να αναγράφεται στα συστατικά ή την προληπτική επισήμανση στην

ελληνική γλώσσα.

Αναμένεται η ανάρτηση/δημοσίευση του Δελτίου Τύπου της επιχείρησης εντός της ημέρας.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν «Σοκολάτα γάλακτος LACMI με ολόκληρα αμύγδαλα» / «Σοκολάτα LACMI whole almonds» σε συσκευασία των 90 γρ. με αριθμούς παρτίδας L2407233 και L1308232 με ημερομηνίες λήξης 24.07.2024 και 13.08.2024 αντίστοιχα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. παρακολουθεί τη διαδικασία ανάκλησης, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στις αραχίδες/αράπικο φιστίκι και έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες του ανωτέρω προϊόντος (φωτογραφία κάτωθι), να μην τις καταναλώσουν.

