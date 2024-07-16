Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στο Ζεφύρι: Άνοιξαν πυρ κατά μονοκατοικίας - Βρέθηκαν 11 κάλυκες

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 21:45, άγνωστοι, πιθανότατα τρεις στον αριθμό, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ σε μονοκατοικία και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛΑΣ για περιστατικό που σημειώθηκε με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 21:45, άγνωστοι, πιθανότατα τρεις στον αριθμό, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ σε μονοκατοικία στην οδό Κουτσαντώνη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. 

Από την έρευνα των αστυνομικών έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα 11 κάλυκες και οπές στην πρόσοψη της μονοκατοικίας, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
 

