«Κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν υπάρχει από την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ύστερα από ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή την εκδήλωση της νόσου σε μονάδες στο Δομένικο Ελασσόνας και στα Μετέωρα Τρικάλων.

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από την ΕΕ μέτρων, για την εκρίζωση της νόσου της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι η νόσος αφορά αποκλειστικά και μόνο στα αιγοπρόβατα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων. Παράλληλα τόσο από τους υπευθύνους των κτηνιατρικών υπηρεσιών όσο και από το επιστημονικό προσωπικό της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέστη σαφές ότι δεν ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία η κατανάλωση γάλακτος και κρέατος, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες από την ΕΕ.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλιού, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντίντη, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας στρατηγός Ηλίας Λεοντάρης, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας Θωμάς Καρανάσιος, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας και υπηρεσιακοί παράγοντες της διεύθυνσης κτηνιατρικής της περιφέρειας.

Στη συνέχεια έγινε σύσκεψη με κτηνοτρόφους της περιοχής. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι έχουν ανακληθεί οι άδειες όλων των κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ αλλά και των εποπτευομένων φορέων ώστε κλιμάκια με περίπου 100 κτηνιάτρους να προχωρήσουν στην εφαρμογή και τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων, όπως προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο έλεγχος στη ζώνη προστασίας των 3 χλμ και έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ. Όπως τόνισε ο υπουργός, όλα τα ζώα που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ θα υποβληθούν σε κλινικό έλεγχο, ενώ θα λαμβάνονται δείγματα και για εργαστηριακό έλεγχο.

Αναφερόμενος στα μέτρα που λαμβάνονται ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον άνθρωπο. Επίσης είπε ότι πρέπει να υπάρξει συντεταγμένα απόλυτη τήρηση των κανονισμών της ΕΕ και των μέτρων για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Αναφέρθηκε στην επιβεβλημένη, όπως είπε, συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την εφαρμογή των μέτρων, ενώ μιλώντας για τον ρόλο της κυβέρνησης σημείωσε πως «θα σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί. Θα τους στηρίξει με κάθε τρόπο αξιοποιώντας κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, για να σταθούν στα πόδια τους». «Δεν χρειάζεται πανικός αλλά σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους», τόνισε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «η χώρα μας με την πιστή εφαρμογή των μέτρων εκπέμπει ένα μήνυμα σοβαρότητας και ασφάλειας».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Κέλλας μεταξύ άλλων είπε ότι «εφιστούμε την προσοχή και ζητάμε επαγρύπνηση όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής, αλλά και τη στενή συνεργασία τους με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και των μέτρων προστασίας, ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση σε περίπτωση παρουσίας άρρωστων ή ύποπτων ζώων». Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος είπε ότι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενεργοποιείται η αρωγή του κράτους, με έμφαση στους κτηνοτρόφους με απώλειες και με δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις.

«Στοχευμένα, με ακρίβεια, και αφού θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, με έκτακτη χρηματοδότηση θα στηριχθεί και η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επιχειρησιακή διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Και θα συνεχίζουμε όλοι σε στενή συνεργασία» είπε ο κ. Τριαντόπουλος.

Για τον περιορισμό και τελικά εκρίζωση της νόσου πρέπει να υπάρξει, όπως τόνισε ο γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, ειλικρίνεια από τους κτηνοτρόφους ώστε να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι κτηνίατροι για την υποψία πιθανού κρούσματος και άμεση αντιμετώπιση και ορθή εφαρμογή των μέτρων.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει περιπτώσεις ζωονόσων. Την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τον κορονοϊό στα μινκ, την ευλογιά στα πρόβατα. Με την πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των μέτρων της ΕΕ οι συγκεκριμένες ασθένειες εκριζώθηκαν και η εφαρμογή τους αναμένεται οδηγήσει σε ανάλογο αποτέλεσμα και της περίπτωσης της πανώλης στα μικρά μηρυκαστικά, εκτίμησε ο κ. Στρατάκος.

Για τη διαχείριση της νόσου, με στόχο την εκρίζωσή της, ειπώθηκε πως ακολουθούνται όσα αναφέρονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του παραρτήματος 1, του ΠΔ 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α καθώς και όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:

Μέτρα στη μολυσμένη εκμετάλλευση (θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων)

Οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από την μολυσμένη εκτροφή.

Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.

Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα που διαπιστώθηκε το κρούσμα.

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αντιμετώπιση της νόσου και τόνισε ότι «πρόκειται για ζωονόσο και δεν επηρεάζει τον άνθρωπο». Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ και τη συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ.

«Μόλις διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κατήρτισαν σχεδιασμό για την επιδημιολογική επιτήρηση που είναι το βασικό για να μπορέσεις να καταλάβεις πού έχει μεταφερθεί η νόσος. Σήμερα παίρνουν δείγματα από τα μαντριά γύρω-γύρω από το σημείο όπου διαπιστώθηκε χθες το κρούσμα. Στη μικρή ζώνη των τριών χλμ υπάρχουν περίπου 60 μονάδες και 13.500 ζώα. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα» είπε ο κ. Κουρέτας και συμπλήρωσε: «Τα δείγματα που παίρνουμε σήμερα τα πηγαίνουμε στις 5:00 το πρωί στην Αθήνα. Μία πρώτη εικόνα από τους ελέγχους που θα διενεργηθούν μέχρι και την Κυριακή, θα έχουμε την Δευτέρα το μεσημέρι. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχει τελειώσει ο έλεγχος και στις δύο ζώνες. Παραμένουμε σε επιφυλακή και σε συνεργασία με το υπουργείο».

Τόσο οι εκπρόσωποι των κτηνιατρικών υπηρεσιών όσο και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας τόνισαν προς τους κτηνοτρόφους ότι το γάλα αφού υποστεί θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης, είναι απολύτως ασφαλές για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και μεταποίηση. Και το κρέας μπορεί να καταναλωθεί μόνο μετά από θερμική επεξεργασία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ερωτηθείς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από πού προήλθε η νόσος είπε ότι «αναμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα».

Σε ερώτηση για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν σε κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θα θανατωθούν, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «όταν ολοκληρωθεί η εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις», διαβεβαιώνοντας τους πληγέντες ότι η κυβέρνηση, όπως έχει πράξει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, θα σταθεί δίπλα τους και θα τους στηρίξει.

