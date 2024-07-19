Συνολικές ποινές κάθειρξης που φτάνουν τα 244 χρόνια (με εκτιτέα τα 20 έτη), αλλά και χρηματικές ποινές έως 4,5 εκατ. ευρώ, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε μέλη κυκλώματος που διακινούσαν παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες από τον Έβρο προς την ενδοχώρα. Η εγκληματική δραστηριότητα του πολυμελούς κυκλώματος αποκαλύφθηκε πέρσι τον Ιούνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο εδώλιο του Tριμελούς Εφετείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 15 άτομα, ανάμεσα σε αυτούς ένας Ιρακινός που είχε "πρωταγωνιστικό" ρόλο στη δράση του κυκλώματος διακινητών και καταδικάστηκε με την ανώτερη ποινή- αυτή των 244 ετών κάθειρξης και της χρηματικής ποινής των 4.540.000 ευρώ. Από το σύνολο των κατηγορουμένων, οι δικαστές έκριναν ένοχους τους επτά και αθώωσαν τους υπόλοιπους οκτώ.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες είναι ένας Έλληνας που είχε το ρόλο τού «προπομπού» και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 145 ετών (και επιπλέον σε χρηματική ποινή 950.000 ευρώ), όπως επίσης ένας Έλληνας ιδιοκτήτης μάντρας στην Κατερίνη, όπου το κύκλωμα στάθμευε τα οχήματα με τα οποία πραγματοποιούνταν οι παράνομες μεταφορές. Στον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη της μάντρας επιβλήθηκε συνολική κάθειρξη 78 ετών και χρηματική ποινή 260.000 ευρώ. Ανάμεσα στα καταδικασθέντα μέλη του κυκλώματος είναι οδηγοί, ενώ η μικρότερη ποινή επιβλήθηκε σε μία γυναίκα που φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο (κάθειρξη 36 ετών και χρηματική ποινή 190.000 ευρώ).

Όλοι οι καταδικασθέντες επέστρεψαν στις φυλακές, με τις ποινές (το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε ανάλογα με τον αριθμό των διακινούμενων προσώπων) να έχουν για όλους "ταβάνι" τα 20 χρόνια έκτισης.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, το κύκλωμα τέλεσε σε διάστημα τριών μηνών τουλάχιστον έξι παράνομα δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 47 πρόσφυγες και μετανάστες, ο καθένας εκ των οποίων κατέβαλε για την μεταφορά του από τον Έβρο έως την ενδοχώρα χρηματικό ποσό από 2.000 έως 4.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση κατείχε πλούσιο στόλο αυτοκινήτων, κάποια από τα οποία ήταν κλεμμένα ή προέρχονταν από χώρες του εξωτερικού, ενώ τα μέλη της χρησιμοποιούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας για να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους από τις διωκτικές Αρχές.

