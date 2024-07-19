Αλλαγές Χαρδαλιά στον ΕΔΣΝΑ: Διαφάνεια παντού, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής

Εκκαθαρίσεων… συνέχεια από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, καθώς μετά τη «σκούπα» στη Διεύθυνση Μεταφορών και τον «Αρμαγεδδώνα» αλλαγών που έφερε τα πάνω-κάτω στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα εκβιαστών που είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Περιφέρεια, σειρά πήρε σήμερα ο ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής ολοκληρώθηκε ένας ακόμα κύκλος διοικητικών αλλαγών, αυτή τη φορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του Νομού Αττικής –τον φορέα δηλαδή που διαχειρίζεται τα σκουπίδια της Αττικής– και ενώ ο διαχειριστικός έλεγχος που έχει διατάξει η νέα περιφερειακή αρχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των αλλαγών, χαρακτηριστική είναι η απομάκρυνση του Διευθυντή Ανακύκλωσης, ο οποίος βρισκόταν στην εν λόγω θέση τα τελευταία τρία χρόνια καθώς και σε άλλες διευθύνσεις για πάνω από μία δεκαετία, αλλά και του επί περίπου 4 χρόνια Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Δύο, δηλαδή, εκ των παλαιότερων στελεχών του φορέα που βρίσκονταν σε θέσεις ευθύνης.

Όπως τονίζουν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής, στόχος και αυτών των αλλαγών –τρίτες κατά σειρά τις τελευταίες δύο εβδομάδες– είναι αφενός η εξυγίανση των υπηρεσιών του και αφετέρου η λειτουργία του ΕΔΣΝΑ με συνθήκες πλήρους διαφάνειας.

Όπως επισημαίνεται, τα στελέχη που απομακρύνθηκαν θα μετακινηθούν σε άλλες οργανικές θέσεις του φορέα, οι οποίες δεν θα σχετίζονται με τα καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι σήμερα, βάσει των κανονιστικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

«Ο ΕΔΣΝΑ ταλαιπωρήθηκε στο παρελθόν από συμπεριφορές και νοοτροπίες που ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον και έπληξαν την εικόνα της Περιφέρειας στην κοινωνία. Αυτή η κατάσταση τελειώνει. Και τελειώνει οριστικά, καθώς ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι αποφασισμένος για ριζικές αλλαγές, όπως ακριβώς έγινε τόσο στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου, όσο και στη Διεύθυνση Μεταφορών, με στόχο να δημιουργηθούν απόλυτα λειτουργικές δομές, με διαφάνεια παντού, κύρος και αποτελεσματικότητα», σημείωσαν με νόημα συνεργάτες του Περιφερειάρχη Αττικής.

Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος του Νομού Αττικής έχει απασχολήσει και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα «άνοιγμα» άνω των 150 εκατ. ευρώ –υποχρεώσεις, δηλαδή, του Συνδέσμου προς τρίτους– που έχει μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, οι οποίοι ερευνούν εξονυχιστικά τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών.

«Στόχος της νέας περιφερειακής αρχής είναι να θεραπευτεί κάθε κακοδαιμονία του παρελθόντος», υπογράμμισαν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής, προσθέτοντας ότι «σύντομα θα παρουσιαστεί ένα ολιστικό σχέδιο για μία οριστική, σύγχρονη και βιώσιμη στρατηγική για την “πράσινη” διαχείριση των απορριμμάτων στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας».

