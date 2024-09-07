Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήρια για το άνοιγμα της 88ης ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η πορεία των εργατικών σωματείων η οποία στηρίζεται από το ΠΑΜΕ και έγινε στο περιθώριο της έναρξης της 88ης ΔΕΘ.

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία της ΧΑΝΘ όπου απηύθηναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, των μεταλλωρύχων Χαλκιδικής, της Πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, της Παλαιστινιακής παροικίας και από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ποτά ενώ η κεντρική ομιλία έγινε από τον Θανάση Κουτσουρά, γραμματέα του Συνδικάτου οικοδόμων Θεσσαλονίκης και μέλος διοίκησης του ΕΚΘ.

Στην κεφαλή της πορείας που διέσχισε την οδό Τσιμισκή και κατέληξε στην Πολυτεχνείου, βρίσκονταν διανομείς με μηχανάκια και ακολουθούσαν μέλη της Παλαιστινιακής παροικίας Ελλάδας που κρατούσαν μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

Στο κεντρικό πανό της πορείας που υπογράφονταν από "εργατικά σωματεία Θεσσαλονίκης" αναγράφονταν το σύνθημα «Όλοι στον αγώνα για 7ωρο, 5νθημερο, 35ωρο .

Αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Στο τέλος της πορείας αποδόθηκε στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ οικονομική ενίσχυση που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

