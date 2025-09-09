Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη των δύο γιων γνωστού πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια, τη Δευτέρα το απόγευμα. Σύμφωνα

να με όσα έχουν γίνει γνωστά, στους δύο νεαρούς άνδρες - μετά από έλεγχο των αστυνομικών - εντοπίστηκαν 2 πτυσσόμενα γκλοπ και κοκκάλινα γάντια.

Αμέσως προσήχθησαν στο ΑΤ Εξαρχείων όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας

Πηγή: skai.gr

