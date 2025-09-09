Τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στην οδό Αρτέμιδος όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δέντρο πάνω στη νησίδα. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το δέντρο ξεριζώθηκε, ενώ το αυτοκίνητο ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου. Τραγικό θάνατο βρήκε η 19χρονη συνοδηγός, με τον 23χρονο να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σήμερα (9.9.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός και επέβαινε 19χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο πάνω σε νησίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και το θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

