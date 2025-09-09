Λογαριασμός
Συνελήφθη διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι

Ο συλληφθείς φαίνεται να ζητούσε χρήματα, για να παρακολουθεί και να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο

νοσοκομείο

Συνελήφθη σήμερα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου νοσοκομείου της Αθήνας για φακελάκι

Ο συλληφθείς φαίνεται να ζητούσε χρήματα (από 3.000 έως 5.000 ευρώ), για να παρακολουθεί και να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καταγγελία ασθενούς και ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. 

Για την υπόθεση αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση. 

