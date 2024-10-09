Ο στρατός άνοιξε δρόμο στην αλπική ζώνη του Γράμμου - Αντιδράσεις

Ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι μηχάνημα του Στρατού από την πλευρά της ΠΕ Καστοριάς και στα διοικητικά όρια του δήμου Νεστορίου «ανοίγει δρόμο στην κορυφογραμμή του Γράμμου στην αλπική ζώνη χωρίς να έχει υπάρξει ουδεμία ενημέρωση γνωστοποίηση η διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής» εξέδωσε ο δήμαρχος Νεστορίου, Χρήστος Γκοσλιόπουλος.

Σημειώνει, δε, ότι «η διάνοιξη του δρόμου γίνεται σε μια ευαίσθητη, παρθένα και απείρου κάλλους περιοχή, που προστατεύεται από το δίκτυο "Natura 2000"» και καταστρέφει, όπως λέει, το γνωστό πεζοπορικό μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του Γράμμου.

Ο κ. Γκοσλιόπουλος προσθέτει ότι «ο δρόμος γίνεται χωρίς καμία αδειοδότηση από Δν/ση Δασών, ΥΠΕΝ, ΟΦΥΠΕΚΑ, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς τεχνική μελέτη, λες και είμαστε τριτοκοσμική χώρα».

Ο δήμαρχος τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι απευθύνθηκε στον διευθυντή της 9ης Ταξιαρχίας, στην ευθύνη της οποίας βρίσκεται ο Γράμμος, «χωρίς να πάρει καμία απάντηση», όπως αναφέρει, ενώ στη συνέχεια απέστειλε επιστολή στη Διεύθυνση του ΥΕΘΑ.

Στην αρμοδιότητα του στρατού η περιοχή

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, η προϊστάμενη της οποίας, Μαρία Τσιατούρα, δήλωσε ότι στο σημείο, τόσο από την πλευρά της Ηπείρου όσο και της Δυτ. Μακεδονίας, «οι αντίστοιχες διευθύνσεις Κόνιτσας και Καστοριάς έχουν προχωρήσει σε αυτοψία και περιμένουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης».

Στο ερώτημα, εάν έχουν κατατεθεί περιβαλλοντικές μελέτες στην υπηρεσία Δασών για το συγκεκριμένο έργο, η κ. Τσιατούρα απάντησε ότι «από την πλευρά της Καστοριάς το έργο εκτελείται στη ζώνη των 500 μέτρων από τα σύνορα, που είναι στην πλήρη αρμοδιότητα του στρατού».

Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ότι «η υπηρεσία είναι ενήμερη και παρακολουθεί το θέμα».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος, τόνισε ότι «ο δρόμος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της περιφερειακής διοίκησης», ότι «γίνεται εντός της ζώνης των 500 μέτρων από τα σύνορα», που ελέγχει αποκλειστικά ο Στρατός, κι ότι στο παρελθόν η στρατιωτική ηγεσία είχε επιδείξει ευαισθησία με τον Γράμμο στέλνοντας συνεχώς μηχανήματα για τη συντήρηση και διάνοιξη δασικών δρόμων.

