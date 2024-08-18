Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βασαίικα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στην περιοχή Βασαίικα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2024

Πηγή: skai.gr

