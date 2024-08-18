Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας.

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν προς Κατερίνη και Λεπτοκαριά.

Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in the area of #Plaka in the Municipality of #Dion #Olympus



🆘 If you are in the mentioned area, evacuate towards #Katerini and #Leptokarya.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz… https://t.co/Lw0MzY1dVF — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2024

Με εντολή πυροσβεστικής, διακόπηκε το ρεύμα στη γραμμής του τρένου κοντά στο σταθμό Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς. Η αμαξοστοιχία 1596 θα παραμείνει στο σταθμό των Νέων Πόρων και η αμαξοστοιχία 1597 στο σταθμό του Αιγινίου. Αναμένονται καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.