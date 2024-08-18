Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλάκα Λιτοχωρίου: Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Πληροφορίες ότι τυλίχθηκε στις φλόγες εξοχική κατοικία

πυρκαγια

Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας.

Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν προς Κατερίνη και Λεπτοκαριά.

Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Με εντολή πυροσβεστικής, διακόπηκε το ρεύμα στη γραμμής του τρένου κοντά στο σταθμό Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς. Η αμαξοστοιχία 1596 θα παραμείνει στο σταθμό των Νέων Πόρων και η αμαξοστοιχία 1597 στο σταθμό του Αιγινίου. Αναμένονται καθυστερήσεις. 

