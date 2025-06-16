Στη σύλληψη τριών ατόμων, μελών εγκληματικής ομάδας, που διενεργούσαν παράνομες ανασκαφές και έρευνες σε αρχαιολογικούς χώρους στη βόρεια Ελλάδα προχώρησαν χθες, Κυριακή 15 Ιουνίου 2025, σε περιοχή της Ημαθίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες το τελευταίο χρονικό διάστημα εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα και προέβαιναν συστηματικά από κοινού σε παράνομες ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες τόσο εντός όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων μνημείων, ενώ χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για έρευνες και ανασκαφές.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, (15-06-2025) διαπιστώθηκε η μετάβασή τους σε περιοχές εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων στην Ημαθία, ενώ κατά τη διάρκεια που προέβαιναν σε αρχαιολογικές έρευνες, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα πρόσφορα για παράνομες ανασκαφές, όπως φτυάρι, αξίνα και σκοινί μεγάλου μήκους.

Επιπλέον, έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε σε σημείο εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη οπής (τρύπας) διαμέτρου 2,5 μέτρων και βάθους, τουλάχιστον 10 μέτρων, στην είσοδο της οποίας είχαν τοποθετηθεί διάφορα ξύλα, ενώ δίπλα βρισκόταν πλαστικό κάλυμμα (μουσαμάς).

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- νομίσματα, από τα οποία τα -4- υπάγονται στις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων,

-2- ανιχνευτές μετάλλων και όργανο διασκόπησης εδάφους (τελάρο),

-9- βιβλία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και

-18- μαχαίρια.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Ημαθίας για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

